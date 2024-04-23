ВСУ потеряли живую силу и опорные пункты после атаки Ка-52М под Авдеевкой ТАСС: Ка-52М поразил позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил живую силу ВСУ и украинские опорные пункты на Авдеевском направлении, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Удар нанесен неуправляемыми авиаракетами.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, — заявили в МО РФ.

По данным агентства, авиационный наводчик доложил, что ударом неуправляемых авиаракет уничтожена живая сила ВСУ. После противоракетного маневра экипаж вертолета выпустил тепловые ловушки и направился на аэродром вылета.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины снялись с позиций и бежали из села Очеретино в ДНР, это сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что этот населенный пункт является господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Рогов объяснил, что взятие под контроль села дает возможность ВС России наносить удары на этом участке фронта. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.