Десант ВСУ попытался высадиться в Херсонской области Губернатор Сальдо: в Херсонской области уничтожены четыре лодки ВСУ с десантом

Фото: МО Украины

В ночь на вторник, 23 апреля, на территории Херсонской области уничтожены четыре лодки ВСУ, на которых находился десант противника, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате провальной наступательной операции на левый берег Днепра потери среди украинских военных составили до 15 человек.

Обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35-й и 37-й бригад морской пехоты. Общие потери врага [на данном направлении] в живой силе за сутки составили до 45 боевиков, — пояснил глава Херсонской области.

Как уточнил Сальдо, подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 141-й, 65-й и 128-й бригадам украинских формирований. Армия России также нанесла серию ударов по местам скопления ВСУ на правом берегу Днепра, в том числе по технике и пунктам временной дислокации военных Украины. В результате ударов были уничтожены две машины ВСУ.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о сдаче в плен трех военнослужащих украинской армии в Херсонской области. По словам губернатора, для этого бойцы переплыли Днепр. При этом о своем намерении сдаться солдаты ВСУ объявили ВС России заранее, их действия координировались российской стороной.