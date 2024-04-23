Стало известно, когда ВС России получат ЗРПК С-500 Шойгу анонсировал поступление первых ЗРПК С-500 в ряды ВС России в 2024 году

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Первые образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса С-500 в двух модификациях поступят в российскую армию в 2024 году, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Кроме того, армия России возьмет на вооружение ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения, передает ТАСС.

В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны; зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У»; радиолокационные станции нового поколения, — уточнил Шойгу.

Министр добавил, что одним из ключевых направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск перспективным вооружением. По его словам, сейчас доля такого оружия достигает 82%, однако в ближайшие несколько лет этот показатель планируется поднять до 85%.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщал, что ВС России получат самоходную артиллерийскую установку «Коалиция СВ», способную бить по цели на расстоянии 70 км. По его словам, это то вооружение, которое сейчас необходимо фронту.

Военкор также отметил важность того, что промышленность наладила выпуск «традиционной артиллерии», к которой относятся системы 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан» и 2С5 «Гиацинт». Коц обратил внимание, что с 2022 года производство САУ в России выросло в шесть раз.