«То, чего не хватает фронту»: военкор сообщил о новом оснащении ВС России Военкор Коц: ВС России получат дальнобойные САУ «Коалиция СВ»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

САУ «Коалиция СВ»

ВС России получат самоходную артиллерийскую установку «Коалиция СВ», способную бить по цели на расстоянии 70 км, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это то вооружение, которое сейчас необходимо фронту.

Самоходная артустановка, бьющая на 70 км, — это то, чего не хватает фронту для обеспечения в том числе контрбатарейной борьбы. Противник пользуется преимуществом по дальности западных артиллерийских систем. В том числе и в ходе ударов по Донецку, — уточнил Коц.

Военкор также отметил важность того, что промышленность наладила выпуск «традиционной артиллерии», к которой относятся системы 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан» и 2С5 «Гиацинт». Коц обратил внимание, что с 2022 года производство САУ в России выросло в шесть раз.

Ранее стало известно, что российская армия начала ковровые бомбардировки украинских позиций в зоне специальной военной операции при помощи беспилотников «Инферно». Об этом сообщили в «Рустехдроне» — компании, которая занималась разработкой этих дронов. Министерство обороны России пока никак не комментировало данные об «Инферно».

Согласно информации разработчиков, «Инферно» относится к классу FPV-дронов (First Person View — вид от первого лица). Это значит, что его фронтальная камера передает изображение на специальные видеоочки оператора, у которого создается ощущение, что он непосредственно «видит» обстановку в полете — без ограничений, обычно заметных при выводе изображения с БПЛА на экран смартфона или планшета. Это позволяет эффективнее управлять дроном. Радиус его действия достигает пяти километров.