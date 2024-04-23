Названы страны, которые разорвут Украину «на куски» Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Польша и Венгрия могут разорвать Украину «на куски»

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анджей Дуда и Виктор Орбан

Украину могут «разорвать» на разные части такие соседние государства, как Венгрия и Польша, заявил в беседе с NEWS.ru бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его мнению, Украина как государство исчезнет.

Скорее всего, страну разорвут на несколько частей. И вряд ли что-то из нее останется именно как осколок государства, которое будет называться Украина. Допустим, если Польша, Венгрия оторвет себе эти куски, вряд ли наше руководство пойдет на прямую конфронтацию со странами НАТО, считаю это маловероятным, — пояснил он.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер предположил, что регионы Украины с венгерским и румынским населением могут выйти из состава страны. Бывший военный считает, что венгры и румыны не хотят быть частью Украины и желают, чтобы эти регионы находились под контролем Будапешта и Бухареста.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал мнение, что заявление властей Польши о необходимости отправить войска на Украину связано с желанием Варшавы получить часть украинских территорий. Как отметил Матвийчук, польский министр иностранных дел Радослав Сикорский «очень хитро» сказал, что западные войска нужно послать не на Украину, а на территорию Украины. Он имел в виду западные области, а именно так называемые Восточные кресы. К ним относятся Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.