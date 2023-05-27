Украина признала поражение в Артемовске: новости СВО на утро 27 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Вид на г. Артемовск

Бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, линия фронта в настоящее время проходит в нескольких километрах от города. Он отметил, что дальнейшая борьба за город не имеет смысла для ВСУ. Он объяснил долгое присутствие украинцев в городе тем, что была необходимость подготовить вторую линию обороны.

Контрнаступление ВСУ станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, заявил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его мнению, битва может продлиться долго, в ней могут погибнуть по 30–40 тысяч человек с каждой стороны.

Уничтожение американского зенитного комплекса Patriot в Киеве показало, что позиции США уязвимы для российских и северокорейских ракет, пишут обозреватели Military Watch Magazine. Речь идет о военных базах в Тихом океане, которые прикрывают такие ЗРК. По данным издания, подобные «Кинжалу» ракеты есть на вооружении Северной Кореи.

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В Службе безопасности Украины подтвердили наличие гражданства России у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. В сообщении СБУ говорится, что чиновник не скрывал этого. Отмечается, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году. Затем они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства.

С начала российской спецоперации Украина получила от Запада помощь в размере более $50 млрд, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. При этом он отметил, что более трети этой суммы составляет безвозвратная помощь. Он добавил, что с начала текущего года Украина получила уже четыре транша от Евросоюза, последний из которых составил €1,5 млрд. С учетом этого транша международная поддержка Украины с начала 2023 года достигла $18,4 млрд.

В ходе боевых действий на Артемовском направлении были убиты двое военнослужащих ВСУ из спецбатальона OPFOR, созданного в 2016 году с подачи армии США, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Во Львове похоронили Олега Часника, а также стало известно, что был убит Александр Коваленко — уроженец Полтавы. Бойцы из OPFOR были задействованы в боях за Артемовск. В такие батальоны набирают только тех солдат, у которых имеется большой боевой опыт.

ВСУ нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами. Одна из ракет попала на территорию завода «Азовсталь», после этого там возник пожар. В силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow.

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Минобороны России в Telegram опубликовало видео прибытия военного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» в Севастополь после атаки украинскими дронами. В ведомстве добавили, что судно пополнит материальные запасы в пункте базирования, после чего продолжит выполнение задач.

Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу контрнаступления. Он предположил, что речь идет о характере наступления, о времени или о направлениях. Эксперт исключил вероятность ликвидации генерала, так как он пользуется популярностью среди украинцев. Он допустил, что Залужный мог вызвать недовольство Киева последним интервью, в котором он восхитился военным талантом главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В ближайшее время возможны провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Это заявление было сделано в ответ на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о предполагаемой подготовке провокации Россией на Запорожской АЭС. Он также обратил внимание на то, что в последнее время напряженность вокруг АЭС растет. В очередной раз была отложена ротация экспертов миссии МАГАТЭ, Васильевка постоянно обстреливается. Рогов также заявил о попытке ВСУ совершить теракт против журналистов федеральных СМИ в Энергодаре.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская АЭС

За прошедшие сутки украинские войска 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено 256 боеприпасов. Под обстрелами оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, Благодатное и Мариуполь. За прошедшие сутки была получена информация о ранении четырех мирных жителей и гибели одной женщины в Донецке. В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов со стороны украинских войск.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сделал заявление, в котором связал СБУ с терактом на Крымском мосту, произошедшим осенью 2022 года. Он описал мост как «логистический путь», который украинским властям нужно было «перерезать».

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