Бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, линия фронта в настоящее время проходит в нескольких километрах от города. Он отметил, что дальнейшая борьба за город не имеет смысла для ВСУ. Он объяснил долгое присутствие украинцев в городе тем, что была необходимость подготовить вторую линию обороны.
Контрнаступление ВСУ станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, заявил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его мнению, битва может продлиться долго, в ней могут погибнуть по 30–40 тысяч человек с каждой стороны.
Уничтожение американского зенитного комплекса Patriot в Киеве показало, что позиции США уязвимы для российских и северокорейских ракет, пишут обозреватели Military Watch Magazine. Речь идет о военных базах в Тихом океане, которые прикрывают такие ЗРК. По данным издания, подобные «Кинжалу» ракеты есть на вооружении Северной Кореи.
В Службе безопасности Украины подтвердили наличие гражданства России у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. В сообщении СБУ говорится, что чиновник не скрывал этого. Отмечается, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году. Затем они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства.
С начала российской спецоперации Украина получила от Запада помощь в размере более $50 млрд, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. При этом он отметил, что более трети этой суммы составляет безвозвратная помощь. Он добавил, что с начала текущего года Украина получила уже четыре транша от Евросоюза, последний из которых составил €1,5 млрд. С учетом этого транша международная поддержка Украины с начала 2023 года достигла $18,4 млрд.
В ходе боевых действий на Артемовском направлении были убиты двое военнослужащих ВСУ из спецбатальона OPFOR, созданного в 2016 году с подачи армии США, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Во Львове похоронили Олега Часника, а также стало известно, что был убит Александр Коваленко — уроженец Полтавы. Бойцы из OPFOR были задействованы в боях за Артемовск. В такие батальоны набирают только тех солдат, у которых имеется большой боевой опыт.
ВСУ нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами. Одна из ракет попала на территорию завода «Азовсталь», после этого там возник пожар. В силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ применили британские ракеты Storm Shadow.
Минобороны России в Telegram опубликовало видео прибытия военного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» в Севастополь после атаки украинскими дронами. В ведомстве добавили, что судно пополнит материальные запасы в пункте базирования, после чего продолжит выполнение задач.
Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу контрнаступления. Он предположил, что речь идет о характере наступления, о времени или о направлениях. Эксперт исключил вероятность ликвидации генерала, так как он пользуется популярностью среди украинцев. Он допустил, что Залужный мог вызвать недовольство Киева последним интервью, в котором он восхитился военным талантом главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
В ближайшее время возможны провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Это заявление было сделано в ответ на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о предполагаемой подготовке провокации Россией на Запорожской АЭС. Он также обратил внимание на то, что в последнее время напряженность вокруг АЭС растет. В очередной раз была отложена ротация экспертов миссии МАГАТЭ, Васильевка постоянно обстреливается. Рогов также заявил о попытке ВСУ совершить теракт против журналистов федеральных СМИ в Энергодаре.
За прошедшие сутки украинские войска 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено 256 боеприпасов. Под обстрелами оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, Благодатное и Мариуполь. За прошедшие сутки была получена информация о ранении четырех мирных жителей и гибели одной женщины в Донецке. В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов со стороны украинских войск.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сделал заявление, в котором связал СБУ с терактом на Крымском мосту, произошедшим осенью 2022 года. Он описал мост как «логистический путь», который украинским властям нужно было «перерезать».
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