В Германии заявили, что наступление ВСУ станет крупнейшим со времен ВОВ Политик Габриэль: наступление ВСУ будет крупнейшим сражением в Европе с 1940 года

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Контрнаступление ВСУ станет крупнейшим сражением в Европе со времен Второй мировой войны, заявил экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью телеканалу ZDF. По его мнению, битва может продлиться долго, в ней могут погибнуть по 30-40 тысяч человек с каждой стороны.

Вероятно, мы стоим накануне самого страшного сухопутного сражения со времен Второй мировой войны. После тех ужасных кадров и событий, которые уже были в Украине, мы увидим картину ещё хуже, — заявил Габирэль.

Эксперты Financial Times ранее отметили, что ВСУ столкнутся с интенсивными обстрелами артиллерии ВС РФ, если решатся на контрнаступление. По их мнению, большой проблемой для украинской армии станет российская оборонительная линия, в случае попытки прорвать укрепления ВСУ понесут большие потери.

Ночью 25 мая советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начали контрнаcтупление. По его словам, в настоящее время проводится ряд отдельных военных опeраций. Подоляк акцeнтировал внимание на том, что Киев намерен применять полученное западное вооружение только для ведения военных действий на тeрриториях, которые Украина считает своими.