Названа причина перебоев со связью в Мелитополе и Крыму Перебои со связью в Мелитополе и Крыму произошли из-за аварии на сетях «Миранда-медиа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перебои со связью на территории Мелитополя были связаны с аварией на сетях местного оператора «Миранда-медиа», сообщается на странице компании «ВКонтакте». В том числе авария привела к отключению от интернета абонентов в Крыму.

Сейчас связь в городе полностью восстановлена, уточнили в компании.

Ранее медиа-менеджер, первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич сообщал, что вечером в Мелитополе и в Крыму пропали интернет и ТВ-сигнал.

20 мая в городе Токмаке Запорожской области прогремели два взрыва, сообщал руководитель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из районов вблизи линии боевого соприкосновения в целях безопасности будут перемещены дети с родителями, пожилые люди. Он указал, что за последние несколько дней ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне.

Ранее сообщалось, что украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Также под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.