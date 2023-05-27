На Украине признали контроль ВС РФ над Артемовском Экс-генпрокурор Украины Луценко: российские военные полностью контролируют Артемовск

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Бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск находится под полным контролем Вооруженных сил РФ, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. По его словам, линия фронта в настоящее время проходит в нескольких километрах от города. Он отметил, что дальнейшая борьба за город не имеет смысла для ВСУ.

Штурм закончен. Артемовск находится в руках России, — сказал Луценко.

Он объяснил долгое присутствие ВСУ в городе тем, что была необходимость подготовить вторую линию обороны.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл назвал абсурдной позицию Пентагона о том, что Артемовск не имел стратегической ценности для ВСУ. Публицист возмутился тем, что, если это действительно так, то нет смысла посылать Украине сотни миллиардов долларов военной помощи. Подписчики журналиста пошутили, что Украине нужно отдать Флориду, так как, руководствуясь логикой американских военных, она не имеет стратегического значения.

Ранее сообщалось, что украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Также под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.