В СБУ признали наличие российских паспортов в семье нового замруководителя В СБУ подтвердили, что у отца и брата нового замглавы Наумюка есть российские паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Службе безопасности Украины подтвердили наличие гражданства России у отца и брата нового заместителя главы ведомства Сергея Наумюка. В сообщении СБУ говорится, что чиновник не скрывал этого.

Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал, — говорится в сообщении ведомства.

В комментарии говорится, что брат и отец Наумюка получили паспорта России в Луганске в 2014 году. Затем они покинули ЛНР и подали заявления на отказ от российского гражданства.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов РФ получить российский паспорт. По мнению парламентария, это необходимо сделать для того, чтобы выжить. Политик при этом добавил, что на Украине готовят закон, который позволит украинцам отказываться от паспорта РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.