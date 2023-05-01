На Украине дали необычный совет жителям новых регионов России Омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов РФ получить российский паспорт

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посоветовал жителям новых регионов России получить российский паспорт, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. По мнению парламентария, это необходимо сделать для того, чтобы выжить.

Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное, — сказал Лубинец.

Политик при этом добавил, что на Украине готовят закон, который позволит украинцам отказываться от паспорта РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее рассказал, что ведомство готовит отмену возможности смены пола в российском паспорте и других документах. Это решение, по его словам, может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве. Министр юстиции напомнил, что сейчас для соответствующих исправлений в паспорте нужна справка об изменении пола, которую должна быть выдана медицинской организацией, при этом хирургическое вмешательство для получения такой справки не предусмотрено.