Путин разрешил лишать россиян приобретенного гражданства за дискредитацию Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным подданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий людей. В список преступлений, из-за которых могут лишить приобретенного гражданства, также вошли ст. 284 УК РФ (утрата документов, содержащих государственную тайну), 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 279 (вооруженный мятеж), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Накануне Путин подписал указ, согласно которому жители новых регионов России и Украины, выехавшие в РФ и отказавшиеся от получения российского гражданства, будут считаться иностранцами на территории страны. Согласно документу, такие граждане смогут обратиться за видом на жительство в России при соблюдении ряда условий.