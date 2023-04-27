Отказавшимся от гражданства РФ жителям новых регионов разъяснили их права Путин подписал указ, по которому жители новых регионов без гражданства РФ будут считаться иностранцами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители новых регионов России и Украины, выехавшие в РФ и отказавшиеся от получения российского гражданства, будут считаться иностранцами на территории страны. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин. Такие граждане смогут обратиться за видом на жительство в России при соблюдении ряда условий.

Так, граждане других стран, проживавшие на территории новых регионов или на Украине, при получении российского ВНЖ должны будут пройти государственную дактилоскопию, а также предоставить документы, удостоверяющие их личность, на русском языке или с нотариально заверенным переводом. При этом при подаче заявки на ВНЖ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях перевод официальных документов не потребуется до окончания переходного периода.

Срок рассмотрения заявки на ВНЖ займет не более 20 дней. При этом в указе отмечено, что если граждане не захотят присягнуть России, их не будут депортировать.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее заявил, что для более быстрой и эффективной интеграции новых регионов России их необходимо объединить в один федеральный округ. Он напомнил, что подобный опыт в свое время был успешно реализован в Крыму, территория которого стала полноправной частью России. Он отметил, что опыт интеграции полуострова позволит новым субъектам РФ не совершать ошибок и перенимать лучшие стратегические модели.