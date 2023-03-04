В Крыму предложили создать федеральный округ из новых регионов Глава парламента Крыма Константинов предложил объединить новые регионы в один федеральный округ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

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Для того чтобы интеграция новых регионов России прошла быстро и эффективно, их необходимо объединить в один федеральный округ, заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он напомнил, что подобный опыт в свое время был успешно реализован в Крыму, территория которого стала полноправной частью России.

Если говорить о новых субъектах РФ, нужна сплоченная, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве, — сказал Константинов.

Он отметил, что опыт Крыма позволит новым субъектам России не совершать ошибок и перенимать лучшие стратегические модели. По мнению главы крымского парламента, за интеграцией регионов должен следить профильный человек во власти, например, вице-премьер, который будет закреплен за новыми территориями. При этом местное руководство должно иметь право принимать самостоятельные решения, считает Константинов. Именно поэтому кадровый вопрос является ключевым при интеграции новых регионов в состав России, добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс интеграции четырех новых регионов идет полным ходом. Он подчеркнул, что главной задачей российских властей является обеспечение безопасности в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.