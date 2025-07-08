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08 июля 2025 в 17:20

Иностранку осудили за коллажи с символами Победы

Гражданку Греции осудили на год условно за осквернение символов Победы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка Греции Элени Григориади получила один год тюрьмы условно за публикацию коллажей с признаками неуважения к символам Победы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале. Женщину признали виновной в распространении оскорбительных изображений в соцсетях, где использовались связанные с воинской славой России элементы.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась, — уточняется в сообщении.

Как указано в сообщении, суд квалифицировал действия Григориади по части 4 статьи 354.1 УК РФ. С учетом признания вины и раскаяния фигурантке назначено наказание в виде условного лишения свободы. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете, на срок два года.

Ранее в Санкт-Петербурге суд удовлетворил иск мужчины к бывшей супруге за порочащие честь и достоинство публикации в соцсетях и обращения в диппредставительство. Как установил суд, сведения о применении мужчиной физической силы и угрозах детям были ложными. В результате бывшая супруга выплатила компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

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