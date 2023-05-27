Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 256 боеприпасов

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

За прошедшие сутки украинские войска 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). При этом было выпущено 256 боеприпасов.

Вооруженные формирования Украины совершили обстрелы на различных направлениях. Под обстрелами оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, Благодатное и Мариуполь. За прошедшие сутки была получена информация о ранении четырех мирных жителей и гибели одной женщины в Донецке.

В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее сообщалось, что украинские военные 25 мая нанесли около 200 ударов по территории Белгородской области. В селе Козинка Грайворонского округа было зафиксировано 132 прилета со стороны Украины. Также под обстрел попали сам город Грайворон и село Глотово.

Вечером 17 мая ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе хутор Заря в Глушковском районе Курской области. Через два часа этот же населенный пункт, расположенный в 100 м от границы с Украиной, был обстрелян из стрелкового оружия. Минобороны России не подтвердило данную информацию.