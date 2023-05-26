Киев готовит провокацию на ЗАЭС Рогов: Киев может в ближайшее время устроить провокацию на ЗАЭС и обвинить в ней Россию

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В ближайшее время возможны провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС, передает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Это заявление было сделано в ответ на сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины о предполагаемой подготовке провокации Россией на Запорожской АЭС.

Украина анонсирует этот удар, именно чтобы заранее обвинить нас, это все очевидно, в том числе, чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции, — отметил Рогов.

Он также обратил внимание на то, что в последнее время напряженность вокруг АЭС растет. В очередной раз была отложена ротация экспертов миссии МАГАТЭ, Васильевка постоянно обстреливается. Кроме того, ВСУ попытались совершить теракт против журналистов федеральных СМИ в Энергодаре.

С учетом того, что у них есть и «Гром-2», и [ракеты] Storm Shadow и другие виды вооружений, которыми они могут ударить. Если они это анонсируют, то, скорее всего, у них готов сценарий. Тем более что мы прекрасно понимаем, что ГУР курируют британские спецслужбы, а британцы — высшая лига провокаций в международных делах, — заключил Рогов.

Утром 22 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что элeктроcнабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВт. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории cтанции нахoдится в норме.

Позднее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной. По его мнению, необходимо продумать план защиты ЗАЭС от внешних угроз.