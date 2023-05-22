Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение Электроснабжение Запорожской АЭС переведено на дизельные генераторы

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВ, говорится в Telegram-канале станции. Причины отключения внешнего электроснабжения не называются. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции находится в норме.

В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Причины отключения линии выясняются. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме, — говорится в сообщении.

В мае генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что в районе Запорожской АЭС взорвалась мина. По его словам, около атомной станции по-прежнему продолжаются военные действия. Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, а вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов.

5 апреля командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность станции, заявил, что ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства упал недалеко от Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что вес БПЛА составлял более двух килограммов.