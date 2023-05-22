Глава МАГАТЭ заявил о ядерной опасности из-за ситуации на Запорожской АЭС

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Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной, заявил в Twitter гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его мнению, сейчас необходимо продумать план защиты ЗАЭС от внешних угроз.

ЗАЭС сегодня утром потеряла все внешнее электричество в седьмой раз во время конфликта, что вынудило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима. Мы должны составить план защиты сейчас, эта ситуация не может продолжаться, — написал глава МАГАТЭ.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что электроснабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВ. Причины отключения внешнего электроснабжения не называются. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции находится в норме.

В мае Гросси сообщил, что в районе Запорожской АЭС взорвалась мина. По его словам, около атомной станции по-прежнему продолжаются военные действия. Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, а вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов.