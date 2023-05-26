На Украине объяснили пропажу Залужного Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный не появляется на публике из-за вопросов по контрудару

Фото: Министерство обороны Украины

Валерий Залужный

Бывший советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу контрнаступления. Он предположил, что речь идет о характере наступления, о времени, или о направлениях. Эксперт исключил вероятность ликвидации генерала, так как он пользуется популярностью среди украинцев.

Есть проблема между Залужным и Зеленским. <...> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях, — сказал Соскин.

Он допустил, что Залужный мог вызвать недовольство Киева последним интервью, в котором он восхитился военным талантом главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Украинское издание «Страна.ua» 25 мая сообщило, что сотрудник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с целым и невредимым Залужным, который, по слухам, был тяжело ранен при ракетном обстреле в начале мая.

До этого источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что главком ВСУ в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника агентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его жизни ничто не угрожает, но он уже не сможет вернуться к командованию армией Украины. Он добавил, что состояние Залужного осложнено наличием сахарного диабета второго типа.