Убиты двое военных ВСУ из созданного по инициативе США спецбатальона «Военкоры Русской Весны» сообщает об уничтожении бойцов имитирующего действия ВС РФ батальона ВСУ OPFOR

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

В ходе боевых действий на Артемовском направлении были убиты двое военнослужащих ВСУ из спецбатальона OPFOR, созданного в 2016 году с подачи армии США, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Во Львове похоронили Олега Часника, а также стало известно, что был убит Александр Коваленко — уроженец Полтавы.

Бойцы из OPFOR были задействованы в боях за Артемовск. В такие батальоны набирают только тех солдат, у которых имеется большой боевой опыт.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ. По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили в зоне СВО ракету «Гром-2», две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 10 реактивных снарядов от РСЗО HIMARS ВСУ. Суммарно за сутки в результате действий российских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации погибли около 435 бойцов ВСУ.

Ранее в ведомстве заявили, что в ночь на 22 мая военнослужащие ВС РФ нанесли групповой удар по объектам на территории аэропорта Днепр.