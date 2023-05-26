Мир откладывается: главные итоги встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Кремле Президент Азербайджана и премьер Армении не смогли приблизить мирное соглашение на трехсторонних переговорах в Москве

Фото: primeminister.am/Михаил Метцель/POOL/РИА Новости/president.az/NEWS.ru

Владимир Путин, Ильхам Алиев (справа) и Никол Пашинян (слева) на встрече в Кремле, 25 мая 2023 года

Встреча в Кремле президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как и предполагали эксперты NEWS.ru, не принесла прорыва. На согласование проекта мирного договора стороны так и не вышли. Более того, по итогам переговоров не было объявлено о подписании промежуточных документов, которые могли бы его приблизить. Вместо этого Москва, Ереван и Баку договорились через неделю организовать встречу своих вице-премьеров, чтобы те «сняли не зачищенные пока вопросы». Подробности — в материале NEWS.ru.

Пашинян и Алиев успели открыто поспорить

Последний раз лидеры РФ, Азербайджана и Армении проводили трехсторонние переговоры, посвященные урегулированию между Баку и Ереваном, в октябре 2022 года. Тогда Владимир Путин принимал коллег в Сочи. На этот раз Ильхам Алиев и Никол Пашинян прилетели в Москву — на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), вместе с другими лидерами СНГ. Причем господин Алиев принимал в нем участие впервые. В Кремле азербайджанского главу назвали важным гостем.

Дискуссия на ВЕЭС в расширенном составе, которая предшествовала саммиту Путина, Алиева и Пашиняна, получила неожиданный поворот. Незадолго до начала запланированной на вечер трехсторонней встречи главы Армении и Азербайджана начали прения на глазах у коллег.

Армянскому премьеру не понравились слова президента Алиева о Зангезурском коридоре. Эта дорога должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью — автономной республикой, которая является азербайджанским эксклавом на территории Армении. Баку рассчитывает восстановить с ней сухопутную связь, включая железнодорожное сообщение.

Пашинян заявил, что в трехстороннем заявлении (оно положило конец второй карабахской войне в ноябре 2020 года) речь шла только о Лачинском коридоре — единственной дороге, которая связывает Армению с Карабахом. По словам Пашиняна, этот коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, но сейчас он якобы заблокирован. Премьер Армении считает, что рассуждения о других маршрутах не что иное, как «территориальные претензии», которых быть не должно после того, как «Баку и Ереван признали территориальную целостность друг друга».

Фото: president.az Ильхам Алиев впервые поучаствовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Главу Азербайджана принимали как «важного гостя»

«Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение (если заметите, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было). Я не могу просто это оставить без ответа», — взял слово Ильхам Алиев.

По его словам, Лачинский коридор не заблокирован, а наличие там контрольно-пропускного пункта вовсе не перекрывает дорогу. «Жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет», — подтвердил азербайджанский президент.

При этом он отметил, что Зангезурский коридор — инициатива Баку, на которую он имел полное право и которая получила поддержку России и «других посредников, вовлеченных в процесс урегулирования». «Надо очень постараться и иметь бурную фантазию, чтобы увидеть в моих словах территориальные претензии», — парировал Ильхам Алиев.

«Гораздо важнее, что по принципиальному вопросу — вопросу территориальной целостности между Азербайджаном и Арменией — есть договоренность. Это база для того, чтобы договориться по другим вопросам», — сказал Путин, завершив таким образом дискуссию Алиева и Пашиняна.

Однако уже по этой прелюдии было понятно, что фон переговоров будет не самым простым.

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета в Кремле. 25 мая 2023 года

Почему Алиев и Пашинян не подписали никаких документов в Москве

После того как Ильхам Алиев и Никол Пашинян по отдельности пообщались с президентом России, лидеры трех стран собрались на совместные переговоры. Однако консультации за закрытыми дверьми завершились уже через 20 минут. «Все закончилось, неожиданно для всех», — рассказал NEWS.ru близкий к переговорам источник.

До этого президент России прокомментировал промежуточные итоги встречи. По словам Владимира Путина, ситуация развивается в направлении урегулирования, в том числе и по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Накануне эксперты ожидали прорыва и подписания неких документов или хотя бы заявлений. Но стороны ограничились устными высказываниями. Российский лидер подчеркнул, что, хотя в вопросе открытия связей остаются неурегулированные вопросы, они «больше носят технический характер».

О каких именно технических вопросах идет речь, позже пояснил российский вице-премьер Алексей Оверчук. «Речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией. Как будет осуществляться пограничный и таможенный контроль», — пояснил Оверчук.

По всей видимости, именно эти «пока еще не зачищенные вопросы», как выразился Владимир Путин, будут обсуждаться через неделю в Москве. Сначала на уровне вице-премьеров, а после, не исключил Алексей Оверчук, может быть проведен дополнительный уровень переговоров лидеров трех стран.

Разблокирование транспортных коммуникаций: о чем предстоит договориться

Накануне встречи лидеров трех стран в Москве эксперты говорили о возможном подписании заявления по разблокированию транспортных коммуникаций. Напомним, 23 мая в Москве уже состоялась очередное заседание вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которые уже второй год занимаются вопросами разблокирования транспортных коммуникаций, но согласия пока нет.

Открытие Зангезурского коридора, который проложил бы путь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, — принципиальный вопрос для Баку и болезненная тема для Еревана. В Армении считают, что дорога нарушит территориальную целостность страны, так как азербайджанская сторона требует соблюдения принципа экстерриториальности и выступает против установления КПП со стороны Армении.

Требования Азербайджана возникли в связи с тем, что Баку предоставлял свободный проезд по Лачинскому коридору — единственной дороге, связывающей Армению с Карабахом. Азербайджанские власти отмечали, что для Лачинского и Зангезурского коридоров должны действовать аналогичные режимы передвижения. Прийти к общему знаменателю стороны так и не смогли. В результате в апреле Баку поставил на Лачинской дороге свой КПП. «Пограничный пункт установлен для предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для вооруженных формирований на территории Азербайджана», — говорилось в заявлении Госпогранслужбы Азербайджана.

Азербайджан уже отказался от экстерриториальных коридоров как на Лачинской, так и на Зангезурской дороге — об этом в беседе с NEWS.ru говорил азербайджанский политолог Фархат Мамедов. «Алиев на уровне президентов предложил установить на Зангезурской трассе контрольно-пропускной пункт и с армянской стороны тоже, что подтверждает признание территориальной целостности Армении», — отмечал политолог.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре

Что значит признание территориальной целостности

Ожидается, что важнейшим документом, под которым предстоит поставить подписи президентам, станет договор о территориальной целостности двух стран. После второй войны в Карабахе в 2020 году Азербайджан и Армения не раз заявляли, что признают территориальную целостность друг друга. Однако Армения лишь на днях уточнила, о каких конкретно границах идет речь. 22 мая на пресс-конференции Пашинян впервые четко заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Этот документ закреплял территорию Армении на площади 29,8 тысячи квадратных километров, то есть без Карабаха.

Армянский премьер потребовал, чтобы Баку гарантировал безопасность жителей региона, запустив международные механизмы, которые смогли бы поддержать контакты по линии Баку — Ханкенди. Однако азербайджанская сторона отвергла последнее предложение. Диалог с карабахскими армянами в Баку считают сугубо внутренним делом Азербайджана и не допускают вмешательство третьих стран в свои дела.

Алиев всякий раз подтверждает, что конституция республики гарантирует права всех национальностей, в том числе армян, которые захотят жить на территории Азербайджана. Но прежде всего Ереван должен отказаться от «опасных и контрпродуктивных требований о „статусе Карабаха“», настаивает Ильхам Алиев.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян на пресс-конференции 22 мая впервые открыто признал Карабах частью Азербайждана

Когда и где может быть подписан мирный договор

Лидер Азербайджана на днях заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном неизбежен, и выразил надежду на положительный результат переговоров. Во время заседания ВЕЭС Алиев отметил, что существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений Баку и Еревана на основе признания суверенитета и территориальной целостности друг друга, то есть после того, как Армения признала Карабах частью Азербайджана.

При этом армянский премьер предупреждал, что «договор вряд ли будет подписан в Москве». Он допустил, что это может произойти 1 июня в Кишиневе, когда Ильхам Алиев и Никол Пашинян снова встрется на полях саммита Европейского политического сообщества (межправительственного форума, организованного французами). Эти переговоры будут уже пятисторонними — с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера германии Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля, который совсем недавно, 14 мая, принимал Алиева и Пашиняна в Брюсселе.

В мае активизировались сразу три переговорные площадки — московская, европейская и американская. Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян в этом месяце постоянно встречаются друг с другом — то в Вашингтоне по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена, то на Смоленской площади при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Переговорный процесс явно получил ускорение, но до сих пор не ясно, где и когда будет заключен мир. В Москве не скрывают, что относятся к посредническим усилиям Запада с настороженностью и считают трехстороннее заявление 2020 года единственной основой будущего мирного договора.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Российские военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования обследуют территорию в Карабахе

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