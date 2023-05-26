Минобороны показало кадры прибытия в Севастополь корабля «Иван Хурс»

Фото: Министерство обороны РФ

Прибытие разведывательного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» в Севастополь

Минобороны России в Telegram опубликовало видео прибытия военного корабля Черноморского флота «Иван Хурс» в Севастополь после атаки украинскими дронами. В ведомстве добавили, что судно пополнит материальные запасы в пункте базирования, после чего продолжит выполнение задач.

Экипаж «Ивана Хурса» Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь, — указано в сообщении МО.

Минобороны до этого сообщило, что утром 24 мая ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс», выполняющий задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции. В ведомстве подчеркнули, что все суда противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. Сообщалось, что «Иван Хурс» продолжил выполнение поставленных задач.

Позже ведомство показало кадры уничтожения украинского беспилотного катера в ходе его атаки на корабль.