Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим Глава СБУ Малюк назвал Крымский мост логистическим путем, который нужно было «перерезать»

Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сделал заявление, в котором связал СБУ с терактом на Крымском мосту, произошедшим осенью 2022 года. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову он описал мост как «логистический путь», который украинским властям нужно было «перерезать».

В соответствии с нормами нашего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись, - заявил Малюк.

Ранее начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что украинские спецслужбы не причастны к атакам на Крымский мост и российские военные аэродромы. В России Буданову были предъявлены обвинения в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил учителя истории из Коми Никиту Тушканова к пяти годам и шести месяцам колонии за комментарии о взрыве Крымского моста. При этом обвинение запрашивало шесть лет за несколько постов, в которых, как считает следствие, мужчина оправдывал терроризм и дискредитировал армию РФ.

Педагога арестовали 9 декабря 2022 года. Тогда сообщалось, что Тушканов назвал взрыв на Крымском мосту подарком на день рождения президенту РФ Владимиру Путину.