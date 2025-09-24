Угрозы дезертирством, огневой мешок для ВСУ: новости СВО к утру 24 сентября

Украинские военные угрожают командованию бегством из частей, подразделения ВСУ попали в огневой мешок после освобождения армией России населенного пункта Переездное, жители Льгова в Курской области остались без света при ударе противника. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Бойцы ВСУ массово угрожают командованию дезертирством

Военнослужащие Вооруженных сил Украины хотят массово покинуть части из-за решений командования отправить их на опасные участки фронта штурмовиками, рассказал СМИ один из бойцов. Он служит в ремонтном батальоне во Львове.

Бойцы сами оборудовали мастерскую и закупили оборудование для восстановления беспилотных летательных аппаратов. Неожиданно поступило распоряжение отправить 20 военных на передовую. Причем в батальоне служит много мужчин старше 50 лет.

Украинские военные оказались в огневом мешке в ДНР

Российская армия сформировала огневой мешок для подразделений Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Оперативная обстановка изменилась после освобождения ВС РФ населенного пункта Переездное.

Он отметил, что сложившаяся ситуация создает серьезные тактические проблемы для украинской группировки. ВСУ продолжают удерживать ключевые позиции в районе Звановки, однако теперь российские подразделения оказывают значительное давление на фланги противника. Преимущество позволяет российским войскам угрожать окружением украинской группировке.

ПВО защитила Таганрог от дронов ВСУ

Над Таганрогом средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова. Их число и тип она не уточнила.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Камбулова добавила, что оперативные службы сейчас устраняют упавшие фрагменты беспилотников.

Город в Курской области лишился света после обстрела

Город Льгов находится под обстрелом Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его данным, противник повредил инфраструктуру и объекты энергетики.

На фоне инцидента часть жителей осталась без электричества. Хинштейн обратил внимание, что держит ситуацию под контролем.

Запад обвинили в желании бросать на фронт молодых украинцев

Западные партнеры уверены, что участвовать в конфликте с Россией в ходе боестолкновений в зоне СВО должны молодые украинцы, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Так она ответила на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста.

По ее словам, союзники Киева уверены в том, что солдаты в возрасте не способны вести успешные боевые действия. Однако, по словам Скороход, «в кулуарах» украинской власти вопрос мобилизации молодежи не обсуждается. Депутат призналась, что безрезультатно пыталась выяснить причины позиции Запада.

Военэксперт назвал единственный способ пресечь теракты ВСУ в России

Россия может пресечь атаки ВСУ на свое гражданское население, добившись победы в СВО, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его мнению, это единственный способ обезопасить территорию РФ.

Он раскрыл две причины, по которым ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам в России. По его мнению, украинские власти понимают, что Запад смотрит на эти атаки сквозь пальцы, и намерены запугать с их помощью российских граждан.

Над пятью регионами России отразили массированный налет украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны России за вечерний период уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака была отражена над несколькими регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ПВО сработала в Белгородской, Курской, Ростовской областях, в Республике Крым и над акваторией Черного моря. Операция по нейтрализации беспилотников Вооруженных сил Украины проводилась дежурными средствами ПВО 23 сентября с 19:00 до 23:00 по московскому времени.

