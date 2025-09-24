Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 05:55

Украинские военные оказались в огневом мешке в ДНР

Марочко: ВС РФ сформировали огневой мешок для ВСУ после освобождения Переездного

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия сформировала огневой мешок для подразделений Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Оперативная обстановка изменилась после освобождения ВС РФ населенного пункта Переездное.

С освобождением Переездного образовался огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся юго-восточней Звановки в ДНР, — указал Марочко.

Он отметил, что сложившаяся ситуация создает серьезные тактические проблемы для украинской группировки. ВСУ продолжают удерживать ключевые позиции в районе Звановки, однако теперь российские подразделения оказывают значительное давление на фланги противника. Преимущество позволяет российским войскам угрожать окружением украинской группировки.

Освобождение Переездного бойцами Южной группировки войск создало условия для дальнейшего наступления на Звановку. Командование ВСУ стоит перед необходимостью принятия срочных решений по передислокации своих подразделений.

Ранее начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении.

Украинские военные оказались в огневом мешке в ДНР
