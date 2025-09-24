Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 06:17

Названа причина, по которой бойцы ВСУ бегут с позиций

Zaxid: бойцы ВСУ из-за решений командования угрожают бегством из частей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие Вооруженных сил Украины хотят массово покинуть части из-за решений командования отправить их на опасные участки фронта штурмовиками, рассказал изданию Zaxid.net один из бойцов. Он служит в ремонтном батальоне во Львове.

Бойцы сами оборудовали мастерскую и закупили оборудование для восстановления беспилотных летательных аппаратов. Неожиданно поступило распоряжение отправить 20 военных на передовую. Причем в батальоне служит много мужчин старше 50 лет.

Моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли, — пожаловался он.

Собеседник издания назвал абсурдными переброску ремонтников и мужчин старшего возраста в штурмовые подразделения. Подобные действия командования заставляют бойцов уходить в самоволку, подытожил он.

Ранее сообщалось, что командир ВСУ с позывным Бабай жестоко избивал оставивших часть подчиненных, привязывая их к дереву. Пленный украинский солдат Юрий Терновский рассказал, что наказания были столь суровыми, что люди не могли встать и «ходили под себя».



ВСУ
Украина
бойцы
бегство
