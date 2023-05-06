РЕН ТВ: Прилепин находится в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин находится в реанимации, сообщил РЕН ТВ. По информации источника телеканала, состояние публициста оценивается как тяжелое.

Сейчас решается вопрос о транспортировке писателя в Москву. Ранее сообщали, что за Прилепиным направят вертолет для перевода на лечение в одну из столичных клиник.

В МВД России ранее сообщили, что подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина задержан в Нижегородской области. Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что оперативникам удалось выйти на предполагаемого преступника по горячим следам.

В Следственном комитете РФ по факту подрыва автомобиля Прилепина возбудили уголовное дело по статье о теракте. Криминалисты и взрывотехники осматривают место происшествия. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал покушение на Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов. Политик заверил, что преступники не останутся безнаказанными.

6 мая автомобиль Audi Q7 с Прилепиным взорвался в Нижегородской области, по предварительным данным, в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного на днище машины. Писатель получил ранения, его водитель погиб на месте.