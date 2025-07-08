Обстановка после взрыва в лаунж-баре в Рязани

Смертельный взрыв гранаты в рязанском баре обернулся уголовным делом СК возбудил дело о причинении смерти после взрыва гранаты в баре в Рязани

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов после взрыва гранаты в баре в Рязани, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В результате происшествия погиб 19-летний юноша.

Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 19-летний сотрудник местного бара принес в заведение самодельную гранату, которую приобрел незаконным путем. Во время демонстрации опасного устройства знакомым произошел роковой инцидент — в момент передачи из рук в руки граната неожиданно взорвалась.

Жертвой оказался приятель сотрудника бара, принесшего на работу гранату. Четверо других участников инцидента, включая самого подозреваемого, администратора заведения и двух посетителей, с различными травмами были экстренно госпитализированы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в СК.

Ранее в Сети появились кадры с места взрыва в игровом клубе на Соборной улице в Рязани. На фотографиях видны сотрудники экстренных служб, носилки с пострадавшим и толпа очевидцев.