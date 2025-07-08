Финразведка России не пустила 0,5 трлн рублей в теневой оборот Росфинмониторинг не допустил вывода 500 млрд рублей в теневой оборот

Росфинмониторинг не допустил вывода 500 млрд рублей в теневой оборот в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет финразведки. Результат достигнут благодаря ориентированию банков на новые схемы незаконных финансовых операций.

500 млрд рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам, — говорится в документе.

Кроме того, ведомство провело в прошлом году 4,5 тысячи профилактических мероприятий, что обеспечило «стабильно высокий уровень законопослушности контролируемых субъектов» (86,2%). Периметр информирующих о подозрительных операциях субъектов расширен на 18%, доля существенных нарушений снижена, отметили в финразведке.

Ранее пресс-служба Росфинмониторинга сообщила, что в России с 5 июля 2025 года вводится новый механизм блокировки средств и имущества лиц, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Решения о заморозке активов будет принимать специальная межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители компетентных государственных органов, однако их перечень является закрытой информацией.