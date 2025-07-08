Семья из Дагестана дважды выиграла миллионы в лотерею Семья из Дагестана заработала на выигрышах в лотерею шесть миллионов рублей

Жители Каспийска два раза выиграли в лотерею, получив в общей сложности 6 млн рублей, передает KP.RU. Совсем недавно женщина по имени Марина сорвала куш размером в 5 млн, еще один миллион ее супруг выиграл год назад.

Когда победительница узнала о повторном выигрыше, она побежала к супругу в слезах. Семья планирует использовать деньги для покупки новой квартиры.

Ранее житель Челябинска выиграл 100 млн рублей в розыгрыше лотереи «Мечталлион» после сна жены о рыжем пауке. Сообщается, что мужчину зовут Роман, он многодетный отец, работает на заводе и участвует в розыгрышах уже четыре года. Обычно он покупал пачку билетов по 50 штук. На этот раз в почтовом отделении продавали наборы по десять билетов. Челябинец хотел отказаться, однако сотрудница почты уговорила его поучаствовать в розыгрыше.

Также отмечается, мужчина из Тамбовской области выиграл в лотерею свыше 300 млн рублей. Однако победитель не обратился за выигрышем, пояснили в пресс-службе лотереи. Он приобрел лотерейный билет за 400 рублей.