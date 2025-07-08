Путин обратил внимание на один показатель, связанный с коррупцией

Путин обратил внимание на один показатель, связанный с коррупцией Путин обратил внимание на увеличение использования криптовалюты коррупционерами

Данные Росфинмониторинга свидетельствуют о том, что криптовалюту стали чаще использовать в коррупционных расчетах. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в беседе с главой ведомства Юрием Чиханчиным, трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

Использование криптовалюты в расчетах увеличилось? — уточнил Путин. И получил утвердительный ответ.

Ранее сообщалось, что зарубежные кол-центры используют новую мошенническую схему по «обучению торговле криптовалютами». Так злоумышленники проверяют финансовую грамотность жертв и создают доверительную атмосферу. Усыпив бдительность жертвы, мошенники принуждают ее к регистрации на криптобирже.

До этого директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер заявил, что наибольшее внимание мошенников приковано к тем россиянам, которые владеют криптовалютами. Кроме того, наиболее частыми жертвами обманщиков становятся пенсионеры и дети.

Также представители киберполиции сообщили, что чаще всего злоумышленники в разговорах со своими жертвами представляются силовиками и сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. В половине случаев мошенники говорят россиянам о якобы неправомерном доступе к счетам и финансировании запрещенных организаций.