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08 июля 2025 в 13:42

Названы регионы, где Евросоюз мог бы начать военные действия с Россией

Военэксперт Кнутов: ЕС мог бы вступить в столкновение с РФ в районе Калининграда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз мог бы начать военные действия против России в Прибалтике или около Калининграда, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в этих регионах сосредоточены силы НАТО, а также регулярно происходят провокации, что увеличивает риск конфликта.

Столкновение РФ и ЕС теоретически возможно в первую очередь в Прибалтике в связи с тем, что там разворачивается механизированная немецкая бригада. Это порядка пяти тысяч военнослужащих и танки Leopard. Кроме того, Литва также будет покупать у Германии танки восьмой модификации. Либо столкновение возможно в районе Калининграда. НАТО постоянно совершает провокации в отношении грузов и людей, которые едут в этом направлении. При каких-то непродуманных действиях со стороны ЕС это может привести к различным трениям, которые могут перерасти в военные столкновения, — пояснил Кнутов.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что стране необходимо продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность. Так дипломат прокомментировал намерения Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону. По его словам, России следует быть готовой к худшему варианту развития событий.

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