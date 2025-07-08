Более 10 российских депутатов заочно получили по 15 лет колонии на Украине

Более 10 российских депутатов заочно получили по 15 лет колонии на Украине Суд Украины заочно приговорил 12 российских депутатов к 15 годам лишения свободы

Хмельницкий и Тернопольский суды Украины вынесли заочные приговоры 12 российским депутатам, назначив каждому 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщается в материалах судебных решений, с которыми ознакомился ТАСС. В список попали Владислав Третьяк, Николай Валуев и Андрей Картаполов.

Среди осужденных также оказались депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий и Александр Прокопьев, занимающий пост председателя правительства Республики Алтай. Всех обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

СБУ регулярно выдвигает подобные обвинения против российских политиков, военных, деятелей культуры и общественников. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях против российских граждан, компаний, а также лиц из других стран, которых Киев считает связанными с Россией.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам лишения свободы. Также было принято решение взыскать с него порядка 30 тысяч рублей.