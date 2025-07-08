Более 10 российских депутатов заочно получили по 15 лет колонии на Украине

Хмельницкий и Тернопольский суды Украины вынесли заочные приговоры 12 российским депутатам, назначив каждому 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщается в материалах судебных решений, с которыми ознакомился ТАСС. В список попали Владислав Третьяк, Николай Валуев и Андрей Картаполов.
Среди осужденных также оказались депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий и Александр Прокопьев, занимающий пост председателя правительства Республики Алтай. Всех обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
СБУ регулярно выдвигает подобные обвинения против российских политиков, военных, деятелей культуры и общественников. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях против российских граждан, компаний, а также лиц из других стран, которых Киев считает связанными с Россией.
Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам лишения свободы. Также было принято решение взыскать с него порядка 30 тысяч рублей.