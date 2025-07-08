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08 июля 2025 в 13:36

«Финансовый жирок»: политолог оценил возможности ЕС спонсировать Украину

Политолог Блохин: у Евросоюза хватит денег на длительную поддержку Украины

Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз обладает достаточным запасом финансов для долгосрочной поддержки Украины в конфликте с Россией, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, $19 млрд (1,49 трлн рублей) на спонсирование Киева — капля в море для европейского бюджета.

Деньги-то Евросоюз найдет. Финансовый жирок у Запада есть, и довольно-таки значительный. Если они планируют переходить на военные рельсы своей экономики и готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией, то $19 млрд — это капля в море. Например, милитаризация Европы будет стоить триллионы долларов. Это показатель того, что отказываться от поддержки Киева они не собираются. Убежденные ненавистники России будут спонсировать Украину до победного, — сказал Блохин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Евросоюз не готов к прямому вооруженному столкновению с Россией из-за нехватки оружия. По его словам, арсеналы ЕС опустели из-за передачи большого количества оружия Украине.

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