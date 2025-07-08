Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 13:19

Военэксперт оценил вероятность прямого столкновения Евросоюза с Россией

Военэксперт Кнутов: Евросоюз не готов к вооруженному столкновению с Россией

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Евросоюз не готов к прямому вооруженному столкновению с Россией из-за нехватки оружия, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, арсеналы ЕС опустели из-за больших поставок Украине.

На сегодняшний день Евросоюз не готов к столкновению с Россией по одной простой причине — того количество оружия, которое у него есть, просто не хватает. Арсеналы опустошены, оружие было вывезено на Украину, а новое находится в производстве, на что потребуется от трех до пяти лет. Любой военный конфликт между Евросоюзом и Россией не отвечает интересам ЕС, — сказал Кнутов.

Он добавил, что заявления ЕС и Великобритании о готовности воевать с Россией являются риторикой. По словам военного эксперта, у Запада нет не только оружия, но и подготовленного личного состава.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что даже самые жесткие санкции Евросоюза не смогут остановить развитие и продвижение России. По его словам, рестрикции в первую очередь наносят вред европейским странам.

Евросоюз
Россия
вооружение
войны
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Снесенная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил новые стандарты помощи при искусственном аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.