Военэксперт оценил вероятность прямого столкновения Евросоюза с Россией Военэксперт Кнутов: Евросоюз не готов к вооруженному столкновению с Россией

Евросоюз не готов к прямому вооруженному столкновению с Россией из-за нехватки оружия, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, арсеналы ЕС опустели из-за больших поставок Украине.

На сегодняшний день Евросоюз не готов к столкновению с Россией по одной простой причине — того количество оружия, которое у него есть, просто не хватает. Арсеналы опустошены, оружие было вывезено на Украину, а новое находится в производстве, на что потребуется от трех до пяти лет. Любой военный конфликт между Евросоюзом и Россией не отвечает интересам ЕС, — сказал Кнутов.

Он добавил, что заявления ЕС и Великобритании о готовности воевать с Россией являются риторикой. По словам военного эксперта, у Запада нет не только оружия, но и подготовленного личного состава.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что даже самые жесткие санкции Евросоюза не смогут остановить развитие и продвижение России. По его словам, рестрикции в первую очередь наносят вред европейским странам.