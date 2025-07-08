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08 июля 2025 в 13:38

Раскрыты новые данные по хищениям средств для нацпроектов

Финразведка: в 2024 году предотвращено хищение 2 млрд рублей для нацпроектов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году удалось предотвратить хищение около 2 млрд рублей при реализации нацпроектов, пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет финразведки. Сообщается, что это стало возможным благодаря использованию материалов Росфинмониторинга.

Порядка 2 млрд рублей сохранено от возможного хищения с использованием материалов службы в рамках национальных проектов в 2024 году, в федеральный бюджет возмещено свыше миллиарда рублей, — приводит агентство выдержки из документа.

Сообщается, что возбуждено около 350 уголовных дел. Ущерб по ним превысил 3,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России и Федеральная налоговая служба РФ предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей при реализации нацпроектов. Уклонение от налогов осуществлялось с помощью направления бюджетных средств в теневой оборот путем фиктивного банкротства.

В апреле президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей, заявил, что реализацию новых национальных проектов необходимо взять на парламентский контроль. По его словам, у правительства много задач в этой области.

нацпроекты
Росфинмониторинг
хищения
федеральный бюджет
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