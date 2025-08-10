Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:30

Последствия атаки БПЛА на Саратов попали на видео

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Сети появились кадры ночной атаки БПЛА на Саратов. Судя по ним, в результате пожара, возникшего на одном из предприятий, образовался огромный столб огня и черного дыма.

Кроме того, как можно заметить на видео, во дворе жилого дома, где упал дрон, загорелся один из автомобилей. На территории также валяются выпавшие из окон сетки.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на регион получило повреждение промышленное предприятие. Там сейчас работают экстренные службы. Кроме того, после падения обломков дрона на территорию двора жилого дома погиб один человек, еще двое получили травмы. Всего над областью за ночь сбили восемь вражеских БПЛА.

Кроме того, силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 БПЛА в Воронежской области в ночь на 10 августа, рассказал губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

До этого при атаке ВСУ погибла жительница Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ее родители получили ранения, их госпитализировали.

Саратов
БПЛА
ВСУ
СВО
