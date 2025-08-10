Рой беспилотников ночью кружил над российским регионом Гусев: силы ПВО за ночь сбили около 10 беспилотников над Воронежской областью

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 10 БПЛА в Воронежской области в ночью на 10 августа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал.

Силами ПВО было обнаружено и уничтожено около десяти беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома, — уточнил Гусев.

Кроме того, беспилотник Вооруженных сил Украины упал во дворе жилого дома в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что один человек погиб, есть пострадавшие.

Ранее он информировал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Саратовскую область получило повреждение промышленное предприятие. Там сейчас работают экстренные службы.

Также силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами 8 августа с 09:45 до 11:15 по московскому времени. В пресс-службе Минобороны сообщили, что над Орловской областью сбили шесть из них. Также беспилотники ликвидировали в Курской области и над Краснодарским краем.