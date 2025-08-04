Пепел извергающегося спустя 600 лет вулкана поднялся на шесть километров

Пепловый шлейф извергающегося впервые за 600 лет вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров, сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Там уточнили, что он распространяется на юго-восток.
Пепловый шлейф от извержения вулкана Крашенинникова распространяется на юго-восток на высоте до шести километров над уровнем моря, — отметили в публикации.
Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке с ночи воскресенья, 3 августа, часть территории заповедника покрылась пепловыми отложениями. Указывалось, что шлейф перемещается на 75 км к востоку.
Ранее стало известно, что в пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.
Также в МЧС рассказали, что на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что оно стало сильнейшим за последнее десятилетие.