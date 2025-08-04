Пепел извергающегося спустя 600 лет вулкана поднялся на шесть километров

Пепел извергающегося спустя 600 лет вулкана поднялся на шесть километров Пепловый шлейф вулкана Крашенинникова поднялся на шесть километров

Пепловый шлейф извергающегося впервые за 600 лет вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров, сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН. Там уточнили, что он распространяется на юго-восток.

Пепловый шлейф от извержения вулкана Крашенинникова распространяется на юго-восток на высоте до шести километров над уровнем моря, — отметили в публикации.

Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке с ночи воскресенья, 3 августа, часть территории заповедника покрылась пепловыми отложениями. Указывалось, что шлейф перемещается на 75 км к востоку.

Ранее стало известно, что в пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.

Также в МЧС рассказали, что на Камчатке зафиксировали 120 афтершоков магнитудой до 6,7 после сильного землетрясения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что оно стало сильнейшим за последнее десятилетие.