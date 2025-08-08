Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал Пассажирский микроавтобус скатился в озеро Байкал на острове Ольхон

Микроавтобус с 17 пассажирами на борту скатился со склона в озеро Байкал в Иркутской области, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Инцидент произошел 8 августа в Ольхонском районе рядом с турбазой «Тойнак». Некоторым пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров, скатился в озеро Байкал. В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь, — сказано в сообщении.

По информации главного управления МВД по региону, микроавтобус непроизвольно начал движение и скатился по склону вниз. На месте ЧП работают сотрудники полиции и экстренных служб. В ведомстве также сообщили о травмировании некоторых пассажиров, однако их точное число не раскрыли.

Ранее сообщалось, что пилот вертолета Robinson умер во время перелета на Камчатке. Причиной стал сердечный приступ. Перед этим он сумел посадить воздушное судно на вулкан Крашенинникова и ждал помощи. По предварительной информации, на борту с ним находились в это время пассажиры.