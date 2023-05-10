Еще в одном регионе запретили полеты БПЛА В Калининградской области запретили полеты БПЛА до снятия режима базовой готовности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Калининградской области запретили полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов в регионе до снятия режима базовой готовности, говорится в указе губернатора региона Антона Алиханова. Ограничения не касаются полетов беспилотных летательных аппаратов, которые применяются органами государственной власти, федеральными ведомствами, организациями топливно-энергетического комплекса, передает ТАСС.

Постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Калининградской области. <…> [Указ] действует до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года, — говорится в документе.

Власти Москвы с 3 мая также ввели запрет на полеты беспилотников в черте города. По cловам мэра столицы Сергея Собянина, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчeркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. По мнению преcс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина наканyне Дня Победы.