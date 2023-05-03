В Москве запретили пускать беспилотники Собянин объявил о запрете на полеты беспилотников в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы с 3 мая ввели запрет на полеты беспилотников в черте города, сообщил в своем Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти, — написал Собянин.

Он отметил, что за несогласованный с администрацией города запуск беспилотников предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что сотрудников коммунальных служб в Москве привлекли к проверке сообщений об обнаружении беспилотников. По данным Telegram-канала Baza, в последние недели число обращений от жителей столичного региона по поводу обнаружения дронов существенно увеличилось, при этом большинство находок не представляет опасности. В связи с ростом обращений увеличилась и нагрузка на сотрудников правоохранительных органов. Именно этот факт и побудил их делегировать часть своих полномочий коммунальщикам.