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07 июля 2025 в 21:41

«Жирненький» бобер погрыз молодую иву в Зеленоградске и попал на видео

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Бобер погрыз молодую иву в Зеленоградске, видео с животным опубликовал Telegram-канал Amber Mash. Очевидцы назвали бобра «жирненьким».

Авторы видео предположили, что грызун строил плотину неподалеку. Другие комментаторы пошутили, что он «мстит за вырубку лесов».

Ранее бобры за два дня построили несколько плотин на территории ландшафтного парка Брды в Чехии и тем самым завершили проект по восстановлению реки Клабава стоимостью $1,2 млн Известно, что местные власти намеревались завершить его за несколько лет.

До этого директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео, на котором бобренок Устюжок просит его покормить. В ролике животное игриво обнюхивает руку женщины, пытаясь получить еду. Также Акулова показала, как Устюжок грызет морковку. Животное сидело на коленках у девушки и покусывало овощ, который она держит. Руководитель учреждения назвала питомца «маминой радостью».

До этого Акулова рассказала, что Устюжок начал учиться строить хатки. В соцсетях она опубликовала кадры, на которых спасенный зверек тщательно выбирал ветки и держал их лапками.

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грызуны
животные
Калининградская область
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