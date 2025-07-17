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17 июля 2025 в 02:19

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост Крымский мост Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации по ситуации на переправе. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и строго выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — следует из сообщения.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Украина может использовать ракеты ATACMS для удара по Крымскому мосту. По его словам, даже если украинская армия попытается атаковать важные объекты, российские средства противовоздушной обороны смогут сбить все цели.

До этого очередь из почти тысячи автомобилей образовалась днем 12 июля перед въездами на Крымский мост. Время ожидания проезда достигало двух часов.

Также дорожные службы из-за сильных дождей полностью перекрыли движение по двум ключевым автодорогам в Магаданской области. На трассе «Колыма» между Сусуманским и Ягоднинским округами закрыто движение из-за разрушенного полотна моста через реку Амбардах.

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