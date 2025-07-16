Паводки размыли два моста на «Колыме» Паводки повредили два моста на трассе «Колыма» в Магаданской области

Дорожные службы из-за сильных дождей полностью перекрыли движение по двум ключевым автодорогам в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на районные ЕДДС. На трассе «Колыма» между Сусуманским и Ягоднинским округами закрыто движение из-за разрушенного полотна моста через ручей Амбардах. Еще один аварийный участок зафиксирован на автодороге Палатка — Кулу — Нексикан, где поврежден мост через реку Чай-Урья.

Проезд закрыт по трассе «Колыма» на границе Сусуманского и Ягоднинского округов в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через ручей Амбардах. Кроме того, закрыли участок на автодороге Палатка — Кулу — Нексикан в связи с разрушением дорожного полотна на мосту через реку Чай-Урья, — говорится в сообщении.

Кроме того, стихия подтопила подъезды к районной больнице в Сусумане. Спасатели круглосуточно мониторят ситуацию, так как уровень воды в реках продолжает стремительно расти, угрожая окраинам города.

Ранее сильные дожди, прошедшие в Забайкальском крае, подтопили 48 приусадебных участков в четырех населенных пунктах. Как сообщили в региональном управлении МЧС, осадки подтопили также мост на дороге регионального значения.