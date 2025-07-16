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16 июля 2025 в 14:16

Стало известно, какой удар может нанести Украина ракетами ATACMS

Военэксперт Дандыкин: Украина может ударить ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может использовать ракеты ATACMS для удара по Крымскому мосту, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, даже если украинская армия попытается атаковать важные объекты, то российские средства противовоздушной обороны смогут сбить все цели.

У ВСУ есть [ATACMS] — это ракеты баллистического типа, которые стреляют где-то на 300 километров. Есть и модернизированные, но их приберегают. Если ВСУ попытаются ударить, то у них есть маниакальная идея попасть по Крымскому мосту. Но до Москвы и Санкт-Петербурга ракеты не долетят. Несомненно, наши ПВО их собьют. Если ВСУ пойдут на удар по знаковым зданиям, как, например, «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге или наши высотки, — тогда извините. Тогда уж, хлопцы, есть здания в Киеве и много чего другого, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что в рамках объявленного Трампом пакета помощи Украине могут разрешить использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России. Речь идет о 18 снарядах, которые уже находятся на украинской территории.

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