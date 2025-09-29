Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:41

Бокерия раскрыл, сколько нужно ходить пешком для здоровья сердца

Кардиолог Бокерия: ходьба по шесть часов в неделю продлевает жизнь на 15–20 лет

Лео Бокерия Лео Бокерия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно научным данным, ходьба по шесть часов в неделю может продлить жизнь на 15–20 лет, заявил в беседе с NEWS.ru врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. По его словам, этот вид активности наиболее благоприятно влияет на человеческий организм, так как все органы участвуют в нем одновременно.

Есть данные научные, американские, что человек, который ходит шесть часов в неделю, живет на 15–20 лет дольше. Ходьба — это самый благоприятный компонент для того, чтобы все органы одновременно участвовали в этом процессе. У всех будет одинаковый процент кислорода. Поэтому это очень обоснованный подход, — рассказал Бокерия.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что ежедневное прохождение восьми тысяч шагов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Отмечается, что эффект достигается за счет тренировки сосудов: во время движения сердце начинает активнее сокращаться, сосуды наполняются кровью, их тонус повышается, кровоток улучшается, объяснила она. Однако врач подчеркнула, что польза ходьбы нелинейна. В частности, после 12 тысяч шагов защитный эффект практически не увеличивается. При более высоких нагрузках могут начаться проблемы с суставами.

ходьба
здоровье
Бокерия
врачи
движение
Максим Ширяев
М. Ширяев
