Бокерия раскрыл, сколько нужно ходить пешком для здоровья сердца Кардиолог Бокерия: ходьба по шесть часов в неделю продлевает жизнь на 15–20 лет

Согласно научным данным, ходьба по шесть часов в неделю может продлить жизнь на 15–20 лет, заявил в беседе с NEWS.ru врач-кардиохирург, академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия. По его словам, этот вид активности наиболее благоприятно влияет на человеческий организм, так как все органы участвуют в нем одновременно.

Есть данные научные, американские, что человек, который ходит шесть часов в неделю, живет на 15–20 лет дольше. Ходьба — это самый благоприятный компонент для того, чтобы все органы одновременно участвовали в этом процессе. У всех будет одинаковый процент кислорода. Поэтому это очень обоснованный подход, — рассказал Бокерия.

Ранее врач Ольга Уланкина сообщила, что ежедневное прохождение восьми тысяч шагов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Отмечается, что эффект достигается за счет тренировки сосудов: во время движения сердце начинает активнее сокращаться, сосуды наполняются кровью, их тонус повышается, кровоток улучшается, объяснила она. Однако врач подчеркнула, что польза ходьбы нелинейна. В частности, после 12 тысяч шагов защитный эффект практически не увеличивается. При более высоких нагрузках могут начаться проблемы с суставами.