Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 11 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 11 сентября

Девочка пострадала в результате детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, она госпитализирована.

«В поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок. Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. В селе Бессоновка от ударов двух беспилотников в частном доме повреждены фасад и остекление», — написал он.

Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайворон — у него осколочное ранение головы. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая повреждения получил частный дом, в результате чего была пробита кровля, добавил Гладков.

Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 по московскому времени сбили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Все цели были уничтожены.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в Белгородской области было уничтожено 18 беспилотных аппаратов, в Курской — четыре, в Самарской — один. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские средства ПВО во вторник, 9 сентября, с 17:40 мск до полуночи уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 22 украинских БПЛА, информировала пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что больше всего дронов сбито над территорией Брянской области — шесть.

«Пять — над территорией Курской области, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА сбито над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря», — отметили там.

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников интерната.

«В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА около полуночи проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната. В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода», — написал он.

На улице Союзной в Курске произошло возгорание и падение обломков БПЛА, сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков БПЛА. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спецслужбы. Как и прежде, после того как специалисты все обследуют, проведем подомовый обход», — добавил он.

