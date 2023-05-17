Кредит на первоначальный взнос по ипотеке: как получить помощь государства У россиян есть несколько вариантов решения этой проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число россиян, берущих кредит на первый взнос по ипотеке, всего за шесть месяцев прошлого года выросло вдвое. Цифра не самая приятная, особенно в свете растущей закредитованности тех, кто берет ипотеку. В Минстрое предложили решение проблемы. Как и кому могут начать помогать копить на первый взнос, стоит ли брать кредит на эти цели — в материале NEWS.ru.

Что предлагает Минстрой

Об инициативе Минстроя рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин, выступая во вторник в Госдуме. Он отметил, что Минстрой видит проблему, когда семьи с детьми вынуждены арендовать небольшие квартиры, а накопление первого взноса на собственное жилье может длиться годами.

«Мы предлагаем разработать комплексную программу, которая позволит участникам в срок от одного до трех лет приобрести новое жилье, по сути, через поддержку в накоплении первоначального взноса. Мы предлагаем субсидировать аренду жилья на время накопления первоначального взноса», — уточнил Стасишин.

Какую компенсацию можно будет получить

По словам замминистра, средний размер субсидии может составить 18 тыс. руб., а компенсация аренды — до 75% фактической арендной стоимости, но не более одного МРОТ по региону.

Претендовать на получение поддержки смогут граждане России до 36 лет, постоянно трудоустроенные не менее трех месяцев, ранее не участвовавшие в других программах, не имеющие долгов по налогам, жилья в собственности. Или если площадь жилья ниже норматива (какого именно, в СМИ не уточняется, но минимальная санитарная норма для выделения гражданину временного жилища составляет 6 кв. м).

Средний доход желающего участвовать в программе за 1,5 месяца не должен превышать средний по стране, то есть около 70 тыс. руб.

По подсчетам Минстроя, субсидии ежегодно могут получать 310 тыс. человек. Инициативу предлагается распространить на все действующие в России льготные ипотечные программы. Кроме того, на жилье более 55 квадратных метров ставка может быть дополнительно снижена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему накопление на первый взнос стало проблемой

Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке. К концу прошлого года доля таких заемщиков достигла 7%, тогда как летом она составляла лишь 3,5%, следует из данных ЦБ. Для сравнения: в ковидный 2020 год показатель составлял 5,5%.

Проблема усугубляется ростом общей закредитованности россиян, берущих ипотеку. Так, в четвертом квартале 2022 года среднее количество непогашенных кредитов на каждого заемщика составило 2,2 штуки. Двумя годами ранее этот показатель находился на уровне 1,4 штуки.

Чем опасно брать кредит на первоначальный взнос

Первоначальный взнос по ипотеке — часть стоимости жилья, которую заемщик должен оплатить самостоятельно, как правило, из собственных средств. Для банка это гарантия платежеспособности клиента. Размер первоначального взноса может составлять 10–30% от стоимость жилья. Соответственно, недостающую сумму в рамках ипотечного договора вносит уже непосредственно кредитор. Размер взноса напрямую влияет на итоговую сумму выплат по кредиту.

Если вы оформите потребкредит перед подачей заявки на ипотеку, это будет учитываться при расчете вашей платежеспособности. А если после одобрения заявки — это может повлиять на решение банка о выдаче ипотеки.

Зачастую при ипотеке банк досконально проверяет финансовое положение заемщика, выясняя, какие платежи снижают его уровень дохода, рассказывает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. «В дальнейшем ему могут одобрить меньшую сумму, чтобы избежать высокой долговой нагрузки», — отмечает эксперт.

Но, что еще важнее, проценты по потребкредиту всегда выше, чем по ипотеке, поэтому долговая нагрузка для заемщика может оказаться слишком высокой, и есть риск просрочить платежи. Заемщик должен понимать, что одновременная выплата ипотеки и потребительского кредита за первый взнос приведет к огромному ежемесячному платежу, подчеркивает Ферапонтов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поможет ли идея Минстроя решению проблемы

По мнению доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, с точки зрения финансовой психологии субсидирование арендных платежей выглядит даже правильнее, чем субсидирование кредита на первоначальный взнос. «Это приближает молодую семью к заветной цели — собственному жилью. И одновременно учит молодых людей жить по средствам, у них есть временный дом до вступления в основную ипотечную сделку», — объясняет эксперт.

Остается разве что вопрос о требовании к максимальным доходам участника программы, которое указали в Минстрое (70 тыс. руб. за полтора месяца). Что для регионов достаточно, для Москвы совсем немного, а недвижимости это касается отдельно, отмечает Белянчикова. Впрочем, подобные нюансы можно будет учесть при подготовке конкретного документа, считает она.

Какие еще деньги можно использовать для взноса

В качестве первоначального взноса разумнее всего внести собственные накопления, но если их нет, можно рассмотреть и альтернативные варианты, не прибегая к потребкредиту.

Материнский капитал

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 586,9 тыс. руб. и 775,6 тыс. руб. — на второго (выплата на второго ребенка, если семья получила материнский капитал на первого, — 188,6 тыс. руб.).

Средства маткапитала сразу после рождения или усыновления ребенка можно направить на досрочное погашение ипотеки или первоначальный взнос. Если же деньги нужны на другие цели, связанные с улучшением жилищных условий, придется подождать трехлетия ребенка.

В регионах сумма маткапитала может оказаться достаточной для первоначального взноса. Но лучше добавить к ней и свои накопления, чтобы повысить шансы на одобрение кредита, снизить переплату и тем самым сэкономить на ипотеке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная ипотека

Этот вариант подойдет военнослужащим. Право на приобретение жилья по программе наступает у военнослужащего через три года после вступления в НИС (накопительно-ипотечная система обеспечения военнослужащих жильем).

Государство будет перечислять каждый месяц на специальный счет субсидию — ее можно использовать в качестве первоначального взноса для покупки жилья в ипотеку.

Специальные программы банков

В ряде банков можно оформить ипотеку без первого взноса под залог имеющегося жилья. Например, в «Сбере» в залог можно передать недвижимость, которой владеет не только заемщик, но и недвижимость его родственников, знакомых и иных лиц. Новое жилье можно приобрести как у застройщика, так и на вторичном рынке, при этом заемщик остается собственником «старого» жилья и продолжает им пользоваться.

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